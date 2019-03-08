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4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında FETÖ ihtimali de araştırılıyor

Yüksel KOÇ/İSTANBUL()-ÇEKMEKÖY'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. Çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında hem FETÖ hem de sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor.  Çekmeköy'de...

4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında FETÖ ihtimali de araştırılıyor

Yüksel KOÇ/İSTANBUL()-ÇEKMEKÖY'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. Çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında hem FETÖ hem de sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor. 
Çekmeköy'de 11 Şubat 2019 tarihinde düşen askeri helikoptere ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirilerek sürüyor. Helikopterin düşmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla, Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan'ın koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında FETÖ ve sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor. Kazada FETÖ ve sabotaj izi olup olmadığının tespiti amacıyla düşen helikopterin bakım faaliyetleri, bakımı kimlerin yaptığı, helikopterin uçuş raporları, raporları kimlerin tuttuğu, bu kişilerin herhangi bir illegal yapılanmayla ilgilerinin olup olmadığı, helikopterin hangara giriş ve çıkış kayıtları, kamera kayıtları incelenerek helikopterin insan müdahalesi ile düşüp düşmediğine ilişkin inceleme yapılıyor.
 

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