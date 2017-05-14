39 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne

Ferit DEMİR / TUNCELİ, () - TUNCELİ'de 39 yıldır yaşamını 2'si kız 2'si erkek 4 engelli çocuğuna adayan ve onların bütün sorunları ile tek başına ilgilenen anne 60 yaşındaki Hani Uğurlu, Anneler Günü'nde mesaj verdi. Toplumun ve yetkililerin ilgisizliğinden yakınan Hani Uğurlu, yaşları 39 ile 26 arasında değişen 4 engelli çocuğuna verilen engelli maaşının, eşinin işçi emeklisi olması nedeniyle kesildiğini belirterek, bunun da maddi yönden kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi. Hani Uğurlu, "Çocuklarıma daha iyi bakabilmem için devlet bana yardım etsin" dedi.

Tunceli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Ahmet ve Hani Uğurlu'nun 4'ü zihinsel engelli 5 çocukları bulunuyor. Emekli maaşı ile geçinen Hani ailesinin engelli olmayan tek kızı evlenip aileden ayrılırken, Engelli olan Nuray (39), İlhan (37), Semra (35) ve Hasan (26) Uğurlu'nun bütün bakımı ile anne Hani Uğurlu tek başına ilgileniyor. Çocuklarını haftada 2 gün rehabilitasyon merkezine götürerek orada uzmanların eşliğinde bakım yaptıran Anne Uğurlu, geri kalan zamanlarda ise evde onlarla tek başına ilgileniyor.

Anneler günü nedeniyle muhabirine açıklamalarda bulunan anne Hani Uğurlu şunları söyledi:

"4 çocuğum akraba evliliği nedeniyle engelli doğdu. Doğdukları günden bu yana onların bütün bakımını ben tek başıma yapıyorum. Zaman zaman eşim ve kızım da çocukların bakımına yardım ediyor. Ama bütün yük benim omzumda. Eşim işçi emeklisi, ailemizi zar zor geçindiriyoruz. Çocukların giderleri, bakımları çok masraflı. Devlet 3 ayda bir 4 engelli çocuğuma maaş veriyordu. Çünkü hepsi yüzde 90 engelli. Ancak gelir testi yapmışlar, yoksulluk sınırının üzerinde eşim emekli maaşı aldığı için 4 engelli çocuğumun 3 ayda bir verilen engelli maaşı kesildi. Şimdi sadece çocuklarıma baktığım için her ay cüzi bir bakım parası alıyorum. Bu rakam çocukların giderlerini, yiyecekleri bile karşılamıyor."

ENGELLİ ÇOCUĞA PRİM BORCU ÇIKARMIŞLAR

Ayrıca SGK'nın büyük oğlu İlhan'a Sosyal Güvenlik phrim borcu çıkardığını belirten anne hani Uğurlu şöyle devam etti:

"Sosyal güvence nedeniyle gidip derdimi anlattım, yüzde 90 özürlü çocuk dedim SGK yetkilileri dinlemedi. Borç çıkardılar ve mecburen yapılandırdık. Şimdi taksitle ödüyorum. Şimdi diğer engelli oğlum için de sosyal güvence yaptırmamızı istiyorlar. Bunlar engelli, benim durumum iyi değil, nasıl sosyal güvence yaptırayım, nasıl ödeyeyim ona da borç çıkaracaklar ama ben ödeyemem. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Aile Bakanımıza çağrıda bulunuyorum, Gelir testi adaletli değil, ben bakım parasıyla çocuklarımın yiyecekleri bile karşılamıyorum. Lütfen bana bu konuda yardım etsinler yetkililer. Lütfen yetkililere çağrı yapıyorum, 3 ayda bir verilen engelli maaşlarımı tekrar çocuklarıma ödesinler zor durumdayız."

Anneler günü ile ilgili duygularını da açıklayan Hani Uğurlu, "Ben bir anneyim ve 40 yıldır engelli çocuklarıma bakıyorum. Ömrümü çocuklarıma verdim gerekirse bir 40 yıl daha bakarım onlara" dedi.

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