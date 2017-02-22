39 yıldır ‘dağ horozu’nun avlanmaması için gönüllü bekçilik yapıyor

Muhammet KAÇAR/ İKİZDERE, (Rize), ()– RİZE’li 57 yaşındaki Mustafa Sarı, Kafkasya bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye’de sadece İkizdere İlçesi Sivrikaya köyü çevresinde görülen dağ horozunun 39 yıldır gönüllü koruyuculuğunu yapıyor. Dürbünlerle dağları karış karış gezen Mustafa Sarı, kaçak avcılara karşı mücadele veriyor.

Sivrikaya Köyü’nde yaşayan Mustafa Sarı’nın dağ horozu başta olmak üzere yaban hayvanları için gönüllü koruyuculuğu, 39 yıl önce bölgeye gelen ve eşlik ettiği İngiliz biyologların burada yaşayan dağ horozu varlığını keşfetmesi ile başladı. Kafkasya Bölgesi’nin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye’de sadece İkizdere İlçesi Sivrikaya köyü çevresinde görülen dağ horozunun o günden bu yana gönüllü koruyuculuğunu yapan Mustafa Sarı, görmek için dünyanın dört bir yanından gelenlere de rehberlik hizmeti veriyor. Sarı, 39 yılda Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarındaki 35 ülkeden gelen 10 bine yakın kişiye rehberlik etti.

ÖZEL GÖZLEM DÜRBÜNÜYLE GEZİYOR

Rehberlik ettiği dönemin dışında da gönüllü dağ horozu koruyuculuğu yapan Mustafa Sarı, sabah erken saatlerde evinden çıkıyor, yaz-kış demeden dağlarda geziyor. Gözlem dürbününü yanından ayırmayan Sarı, arazide kaçak avcılara geçit vermiyor. Günde ortalama 5 kilometre yol kat eden Sarı, 200 dolayında dağ horozu popülasyonun bulunduğu bilinen Sivrikaya Köyü’ndeki Ovit Dağı çevresini avcılardan korumaya çalışıyor.

“HAYVANLARI VE DOĞAYI KORUMAZSAK TURİST GELMEZ”

39 yıl önce varlığı keşfedilen ve bu sayede 10 bine yakın turistin geldiğini köy ve çevresinde dağ horozunun gönüllü koruculuğunu yaptığını anlatan Mustafa Sarı, “Dağ horozu ile birlikte diğer yaban hayvanları, derelerdeki balıklar ile doğamızı koruyorum. Kış aylarında Milli Parklar ekipleri ile birlikte yaban hayvanlarına yem dağıtıyorum. Yaz-kış köyde bu faliyeti sürdürüyorum. Kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyorum. Dağ horozu sayesinde köyümüzün adı dünyaya duyuldu. Onu koruyup yaşatmak zorundayız. Ben bunu gönüllü olarak yapıyorum. Hayvanları ve doğayı korumazsak buraya turistler gelmez” dedi.

DAĞ HOROZU

Orta büyüklükte bir kuş olan ve Huş tavuğu olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşar. Horoz, yıl boyunca bin 500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürür. Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi’nin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye’de görülüyor.

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