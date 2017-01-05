Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...

380 iş adamı hakkında "Himmet" soruşturmasından gözaltı kararı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladığı ve himmet topladığı iddia edilen 380 işadamı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

380 iş adamı hakkında "Himmet" soruşturmasından gözaltı kararı

 Fethullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladığı ve himmet topladığı iddia edilen 380 işadamı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturması kapsamındaörgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 380 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONLAR 35 İLDE SÜRÜYOR

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu iş adamlarının adreslerine gittikleri, gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonların 35 ili kapsadığı belirtildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55