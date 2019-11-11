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38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı 605 bin kişi ziyaret etti
Halil YILMAZ/İSTANBUL, () BU 38’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı dün sona erdi. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap...
GENEL 11.11.2019, 14:06
Halil YILMAZ/İSTANBUL, () BU 38’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı dün sona erdi. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 29. İstanbul Sanat Fuarı’na toplam 605 bin kitapsever ve sanatsever katıldı. Açıklanan rakamlara göre, fuara okullarıyla birlikte gelen öğrenci sayısı da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 artış göstererek 221 bin 293’e ulaştı.
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|11
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|11
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|11
|19
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|11
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|11
|19
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|11
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|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
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|11
|18
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|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
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|11
|10
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|11
|8
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|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
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|12
|15
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|12
|15
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|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
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|12
|8
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|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
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|13
|18
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|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
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|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
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|13
|9
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|8
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|13
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