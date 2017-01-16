Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...

37 yaşında kanserden öldü

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Taylan Ok, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü'nde çalışan Taylan Ok'a, yaklaşık...

37 yaşında kanserden öldü
ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Taylan Ok, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü'nde çalışan Taylan Ok'a, yaklaşık 1.5 yıl önce kasık ağrısı şikayetiyle başvurduğu Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde testis kanseri teşhisi konuldu. Hastalığı ilerleyen Ok, dün akşam aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Taylan Ok için Acılık Hz Ali Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci de katıldı. Ok'un cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55