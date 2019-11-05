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360 bin fidan dikti, kıraç araziyi ormana dönüştürdü

SAMSUN'un Atakum ilçesinde emekli öğretmen Recep Öztürk (83), 25 yıl önce satın aldığı 10 dönüm kıraç araziyi, geçen sürede yaklaşık 360 bin fidanla buluşturarak, ormana dönüştürdü. Ormanına son olarak ‘19 Mayıs 1919’ figürü...

GENEL 05.11.2019, 12:16
360 bin fidan dikti, kıraç araziyi ormana dönüştürdü
SAMSUN'un Atakum ilçesinde emekli öğretmen Recep Öztürk (83), 25 yıl önce satın aldığı 10 dönüm kıraç araziyi, geçen sürede yaklaşık 360 bin fidanla buluşturarak, ormana dönüştürdü. Ormanına son olarak ‘19 Mayıs 1919’ figürü vererek palmiye ağaçları diken Öztürk, 2023 yılında, 10 metreye ulaşmasını beklediği ağaçlarla Cumhuriyet'in 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor.
Samsun'da emekli öğretmen Recep Öztürk, 25 yıl önce Atakum ilçesinde satın aldığı 10 dönüm kıraç araziye fidan ekmeye başladı. Geçen sürede irili ufaklı 360 bin civarında fidanı toprakla buluşturan Öztürk, 150 tür ağaç ve bitkinin yer aldığı kıraç araziyi ormana dönüştürdü. Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla ormanına ‘Atatürk Botanik Orman Parkı’ adını verdi. Ormanına son olarak ‘19 Mayıs 1919’ figürü vererek palmiye ağaçları diken Öztürk, 2023 yılında 10 metre uzunluğuna ulaşmasını beklediği ağaçlarla Cumhuriyet'in 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor.
"ORMAN, ATATÜRK'ÜN ŞEHRİ SAMSUN'A ARMAĞAN OLSUN"
25 yıl önce fidan dikmeye başladığını anlatan Recep Öztürk, bugün büyük bir ormana kavuştuğunu anlattı. Bulgaristan'da doğduğunu ve uzun yıllar vatan hasreti çektiğini söyleyen Öztürk, "Bu ormanda 360 bin fidanı toprakla buluşturdum. Atatürk Botanik Orman Parkı' adını verdiğim ormanı gelecek nesillere güzel bir hatıra olarak bırakmak istiyorum" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne özel ormanında hazırlık yaptığını anlatan Öztürk, "Bu alana palmiye ağaçları diktim. Ağaçlarla 19 Mayıs 1919 figürü oluşturdum. Her bir harfi 10 metreye ulaşacak palmiye ağaçları ile '19 Mayıs 1919' yazısı ortaya çıkacak. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında palmiyeleri diktim. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına geldiğimizde ağaçlar büyüyecek ve bu yazı gökyüzünden çok daha net şekilde görünecek. Bu orman Atatürk'ün şehri Samsun'a armağan olsun" diye konuştu. 

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