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350 öğrenciden 'Barış Pınarı' koreografisi
MERSİN’de yaklaşık 350 ortaokul öğrencisi, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni...
GENEL 15.10.2019, 15:51
MERSİN’de yaklaşık 350 ortaokul öğrencisi, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı.
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