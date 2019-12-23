350 kiloluk yaban domuzu avladılar

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), () - AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde avlanan 350 kilo ağırlığındaki yaban domuzu, görenleri şaşırttı.

Atça Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Atça Mahallesi Hancıoğlu mevkisinde, bölgedeki bağ, bahçe ve tarlalara zarar veren yaban domuzlarına karşı bu sabah sürek avına çıktı. Bölgede iz süren avcılardan Servet Tarkan ve Mehmet Sulek, bir yaban domuzuna ait ayak izlerini fark etti. İzleri takip eden ikili yaban domuzunun yerini tespit etti. Çıkardıkları gürültüyle 350 kilo ağırlığındaki yaban domuzunu yuvadan çıkaran avcılar tüfeklerini ateşledi. Vurdukları domuzla hatıra fotoğrafı çektiren Sulek, yöre halkının artık rahat bir nefes alacağını belirterek, "Vurduğumuz domuz yöredeki çiftçilerin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne seriyor. Yaban domuzları üreticinin tarla ve bahçelerine zarar verip heba ediyor. Atçalı avcılar olarak, biz her zaman çiftçilerin yanındayız. Sürek avımız bundan sonra da devam edecek" dedi.



