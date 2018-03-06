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35 yıldır aynı kafede garson olarak çalışıyor

SAMSUN’da Cengiz Semizoğlu (47), 35 yıldır aynı kafede garson olarak çalışıyor. İlkadım ilçesinde bir kafede 35 yıldır garson olarak çalışan Cengiz Semizoğlu, 2 patron ve 100’ün üzerinde garson gördü. İlkokulu bitirdikten sonra...

35 yıldır aynı kafede garson olarak çalışıyor
SAMSUN’da Cengiz Semizoğlu (47), 35 yıldır aynı kafede garson olarak çalışıyor.
İlkadım ilçesinde bir kafede 35 yıldır garson olarak çalışan Cengiz Semizoğlu, 2 patron ve 100’ün üzerinde garson gördü. İlkokulu bitirdikten sonra 12 yaşında, bir büyüğünün tavsiyesi üzerine kafede işe başladığını belirten Cengiz Semizoğlu, "35 yıldır burada çalışmaktayım. 47 yaşımdayım. 2 oğlum var. Biri üniversitede, biri de liseye gidiyor. O zaman burası küçük bir kahvehaneydi. Esnafa çay veriyorduk. O zamandan beri çok şeyler değişti. Mekanımız değişti, müşteri portföyümüz değişti" dedi.
30 yıldır aynı patronla çalıştığını ifade eden Semizoğlu, "Buranın ilk sahipleri 1988’de şimdiki sahibine sattılar. Ben o zamanlar buraya 1983 yılında girmiştim. Eski sahipleriyle 5 yıl çalıştım. Ben de devam etme kararı aldım. 1991- 1992 yılları arasında da askere gittim. Askerden geldikten sonra da yine kaldığımız yerden devam ettim. 35 yılda yaşadığım en güzel anılardan biri 3 Kasım 1993 tarihinde Galatasaray’ın Manchester United’i eleyip Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandığında o heyecanla kafede bulunan bütün müşterilere içecekleri bedavaya dağıttım" diye konuştu.
Gençlere tavsiyelerde de bulunan Semizoğlu, "Bugünün gençleri bu tür işlerde sebat etmiyorlar. Bir hafta veya 10 gün sonra işten ayrılıyorlar. Ben 35 yıldır iyi istikrar çizdim. Halen daha devam ediyorum. Buranın sahibi gibiyim. Gelen müşterilerin yüzde 80’i buranın benim olduğumu zannediyor" diye konuştu.

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