3,5 yaşındaki Yaren, bademcik ameliyatı sonrası öldü

MANİSA'da 3,5 yaşındaki kızları Yaren Evin Temel'in özel hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatının ardından doktorların ihmali nedeniyle yaşamını yitirdiğini öne süren aile, hukuk mücadelesi başlattı. Küçük kızın babası Kubilay Temel, "Hastanedekiler neden öldüğüyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Daha sonra savcı geldi, ifademizi aldı. Oradaki savcıya suç duyurusunda bulunduk. Ardından Turgutlu'daki karakolda ifade verdik. Adaletin kestiği parmak acımaz, adalete bıraktık" dedi.

Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan ve 7 yıl önce evlenen metal ürünleri işleyen fabrikada işçi Kubilay Temel (32) ile ev kadını Resime Temel'in (25) ilk çocukları Yaren Evin Temel'de sürekli tekrarlayan bademcik iltihabı görülmeye başlandı. 2015 yılının 9'uncu ayında dünyaya gelen Yaren'i, anne ve babası özel hastaneye götürdü. Doktor tarafından Yaren'in bademciklerinin ve geniz etinin alınmasına karar verildi.

Yaren Evin Temel, Manisa'daki özel hastanede geçen 8 Mart'ta sabah 10.30'da ameliyata alındı. Yaren, 1 saatlik ameliyat sonrası önce yoğun bakıma ardından servise alındı. Öğle saatlerinde annesinin başında refakatçi bulunduğu sırada Yaren'in sağlık durumu ağırlaştı. Kalbinin durduğu tespit edilen Yaren, özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yaren, akşam saat 21.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaren'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Yaren'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gelecek olan otopsi sonucuyla Yaren'in ölüm nedeninin belli olacağı belirtildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, özel hastane yetkilileri, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada Yaren'in durumunun ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildiğini, hastanede doktorların elinden geleni yaptığını, adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

BABA: ELİMİZLE GÖTÜRDÜK, TABUTUYLA ÇIKARDIK

İki çocuğundan Yaren Evin Temel'i kaybetmenin acısını yaşayan Kubilay Temel, her gün kızının eşyalarını kokladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kızım gayet sağlıklıydı. Sadece geceleri 'Biraz boğaz ağrım var' dediği için doktora götürdük. Doktor muayene sonrası bize kızımızın gelişimi ve büyümesinin düzgün olabilmesi için ameliyat olması gerektiğini söyledi. 8 Mart Cuma sabahı kızımızı hastaneye götürdük. Ameliyata girdi. Daha sonra doktorlar yanımıza geldi ve durumunun gayet iyi olduğunu, bundan sonra daha sağlıklı olacağını ifade etti. Doktor şakayla karışık, bize, 'Sivri dilli olmasın diye küçük dilini de aldım' dedi. Daha sonra kızımı normal odaya aldılar. Sedyeden alıp kendi ellerimle yatağına yatırdım. Sonra, bir önceki gece işten çıktığım için uykusuzdum, kızımızın başında eşim duruyordu. Ben eve gelmiştim, 1 saat uyumuşum, sonra zil çaldı. Komşularım hemen hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Hastaneye gittiğimde kızıma doktorlar kalp masajı yapıyordu. Bizi dışarıya çıkardılar. Doktor 1 saat sonra odadan çıktı ve hayata döndürdüğünü söyledi. Daha sonra makineye bağlayarak yoğun bakıma çıkardılar. Ardından çocuğum Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Oradaki doktorlar çocuğumun kan değerlerinin düşük olduğunu ve çok kan kaybettiğini, sürekli kan takviyesi yaptıklarını, durumunun kritik olduğunu ve her şeye hazır olmamız gerektiğini söyledi. Saat 21.15 sıralarında bize acı haber verildi. Yıkıldık. Her şeyimiz, minik yavrumuz gitti. Elimizle yürüyerek götürdük. Tabutuyla çıkardık. Canımız yanıyor. İçimiz parçalanıyor. Yetkililerden kızımızın ölümündeki sorumluların bulunması için gerekli yardımı bekliyoruz."

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Kızının doktorların ihmali nedeniyle yaşamını yitirdiğini öne süren Kubilay Temel, "Hastanedekiler neden öldüğüyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Daha sonra savcı geldi, ifademizi aldı. Oradaki savcıya suç duyurusunda bulunduk. Ardından Turgutlu'daki karakolda ifade verdik. Adaletin kestiği parmak acımaz, adalete bıraktık" dedi.



