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35 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti

TÜRKİYE’de bulunan Suriyelilerin hem Ramazan ayı ve hem de bayramı yakınları ile geçirmek için ülkelerine gidişleri devam ederken, çıkış yapanların sayısı 35 bine ulaştı.  Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye’de...

35 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti
TÜRKİYE’de bulunan Suriyelilerin hem Ramazan ayı ve hem de bayramı yakınları ile geçirmek için ülkelerine gidişleri devam ederken, çıkış yapanların sayısı 35 bine ulaştı. 
Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye’de farklı illerde yaşayan Suriyeliler, Ramazan ayı ile bayramını yakınları ile  birlikte geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapıyor. Pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapan Suriyeliler hediyelik eşyalarını da yanlarında götürüyor. 22 Mayıs’ta başlayan çıkışlarda bu güne kadar gidenlerin sayısı 35 bini buldu. 13 Haziran'a kadar devam edecek çıkışlarda tekrar Türkiye’ye dönüşler 18 Haziran'da başlayacak. Bayrama gidenlerin ise 15 Eylül'e kadar Türkiye’ye dönmüş olmaları gerekiyor.

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