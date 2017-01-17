3.5 aydır oğullarından haber bekliyorlar

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te yaşayan Cemal ve Nazlı Beyaz çifti, çalışmak için Antalya'ya giden oğulları 23 yaşındaki Mehmet Beyaz'dan 3.5 aydır haber alamadıklarını belirterek, bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Çağlayan Mahallesi'nde oturan 7'si kız 9 çocuklu Cemal ve Nazlı Beyaz çiftinin en küçük çocuğu Mehmet, 1 yıl önce çalışmak için Antalya'ya gitti. İddiaya göre burada bir otelde çalışmaya başlayan Mehmet Beyaz, en son 6 ay önce Gaziantep'e geldi ve burada ailesine 12 bin lira kredi kartı borcu olduğunu söyleyerek yardım istedi. Ancak, işsiz olan babanın bu talebe karşı birşey yapamaması üzerine yeniden Antalya'ya dönen Mehmet Beyaz, ailesi ile görüşmemeye başladı. Zaman zaman teyzesi ve kuzenleri ile telefonla görüşen Mehmet Beyaz'a 5 Ekim 2016 tarihinden itibaren ulaşılamadı.

Beyaz çifti bunun üzerine polis ve savcılığa giderek kayıp başvurusunda bulundu.

YAŞLI GÖZLERİ SÜREKLİ YOLDA

Aradan geçen süre içerisinde Mehmet Beyaz'a ulaşılamazken, baba Cemal Beyaz oğlunun çalıştığı Antalya'daki otele de gitti ancak bir sonuç alamadı. 3.5 aydır çocuklarından gelecek haberi bekleyen gözü yaşlı anne Nazlı Beyaz, elinde oğlunun fotoğrafını öperek şunları anlattı:

"Oğlum kredi kartı borcu olduğunu söyledi, ama biz imkanımız olmadığı için yardım edemedik. Bize kızdı ve o günden sonra bir daha bizlerle konuşmadı. Teyzesi ve kuzenleriyle görüşüyordu, onlarla da 5 Ekim'den sonra hiç görüşmemiş. Kayıp başvurusu yaptık ama hala kendisine ulaşamadık. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Sürekli gözüm yolda, oğlumdan gelecek iyi haberi bekliyorum."

Oğlunun geri dönmesini en azından iyi olduğunun haberini vermesini beklediklerini anlatan baba Cemal Beyaz, ailece perişan olduklarını dile getirerek, "Mehmet'im ne olur bize iyi olduğunu söyle. Her gün seni düşünmekten kahroluyoruz" diye gözyaşı döktü.

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