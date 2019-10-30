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33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor

ORDU'nun Perşembe ilçesinde yaşayan şoförlükten emekli Şinasi Can (86), 1986 yılında sattığı otobüsünün ruhsatını devretmediği için her yıl adına gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalıyor. 1962 model otobüsü...

GENEL 28.10.2019, 11:00
33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor
ORDU'nun Perşembe ilçesinde yaşayan şoförlükten emekli Şinasi Can (86), 1986 yılında sattığı otobüsünün ruhsatını devretmediği için her yıl adına gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalıyor. 1962 model otobüsü sattığı kişiye ulaşamayan Can, kendisine yardım eli uzatılmasını istiyor. Ödediği vergiler nedeniyle zorlandığını anlatan Can, "Ölmeden beni bu dertten kurtarın" dedi.
Perşembe ilçesinde yaşayan Şinasi Can, 2 ortağıyla birlikte satın aldığı 1962 model otobüsle yıllarca Ordu ile İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yaptı. Can, otobüsü ise 1986 yılında Tekirdağ’da yaşayan bir kişiye sattı. Can o dönem tanıdığı bir maliye çalışanına otobüsün ruhsatının devir işlemi için ücretini ve evrakı verdi. Ancak bir süre sonra evrakın kaybolduğunu ve devir işleminin yapılamadığını öğrendi. Sattığı kişiye ve otobüse ulaşamayan Can, evrakı da temin edemeyince ruhsat devrini gerçekleştiremedi. Her yıl otobüs için Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalan Can, sadece bu yıl için 680 TL vergi ödedi. Can, hurdaya ayrıldığını düşündüğü otobüsün ruhsat kaydının adından düşürülmesini istiyor. 
'EVRAKLAR KAYBOLDU, DEVRİ YAPAMADIK'
Uzun yıllar şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu şekilde Türkiye’nin her yerini gezdiğini söyleyen Şinasi Can, 1962 yılında 18 kişilik bir otobüs satın aldı. Can, "Otobüsü 2 ortağımla birlikte aldık. O zaman ortaklardan imza da almıştım. Tanıdık bir maliyeci arkadaşımız vardı, otobüsü üzerimden düşürmesi için imzalı evrakı ve ödenecek parayı verdim. Ne araba üzerimden düştü ne de imzalı evraklar ortada var. Hepsi kayboldu. Tanıdık maliyeci ortaklarımın adını ruhsat kaydından düşürecek, otobüsü benim üzerime yapacaktı. Ben de otobüsü sattığım kişiye devredecektim. Ancak bunu gerçekleştiremedik" dedi.
'ÖLMEDEN BENİ BU DERTTEN KURTARIN'
Her yıl MTV ödemek zorunda kaldığını anlatan Can, "Ödemezsem faiz geliyor. Vergiyi katlamalı olarak ödemek zorunda kalıyorum. Halim perişan ne olacak bilemiyorum. Bana bir çare bulsunlar. Ölmeden beni bu dertten kurtarın. Ordu'ya trafik şubesine gittim derdime çare olamadılar. Ortakların imzasını istiyorlar. İki ortak da ölü. Ölmüş adamın imzasını nerden getireyim. Avukat tutmuştum o da öldü. Ortaklarımdan birinin çocuğu yok. Hatta nüfusta harp kaybı görünüyor. Otobüsü birlikte aldığım diğer ortağım da öldü. Otobüsü sattığım kişiyi Tekirdağ'da aradım ama ne otobüsü ne de kişiyi bulabildim. Çok zor durumdayım" diye konuştu.

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