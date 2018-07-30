33 yıl sonra mezun oldukları lisede buluştular

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, ()-GÜMÜŞHANE’de Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesi 1984-1985 eğitim ve öğretim yılı mezunları, 33 yıl sonra aynı okulda bir araya geldi.

Telefon ve sosyal medya üzerinden iletişim kuran Çakmak Öğretmen Lisesi mezunları, 33 yıl sonra Gümüşhane’de buluşarak okullarını ziyaret etti. 1985 yılı mezunu 75 kişi, mezun oldukları okulda ders gördükleri sınıflarındaki aynı sıralarına oturarak, eski anılarını yâd etti. Öğretmen Süreyya Çiller’in müzik dersi verdiği sınıflarda tekrar ders işleyen mezunlar, hep bir ağızdan şarkılar da söyledi. Ziyarette, canlandırma da yapılarak derse geç kalanlara ceza verildi. Mezunlar, öğrencilik yıllarında kaldıkları pansiyonu da gezdi.

'33 YILIN HASRETİNİ DİNDİRMEK İSTEDİK'

Öğretmen Süreyya Çiller, 33 yılın hasretini dindirmek için bir araya geldiklerini belirterek, “Çok güzel duygular yaşıyoruz. Gümüşhane’nin bizde çok anıları var. Onları yad ediyoruz. Birbirimizi görmekten çok mutlu olduk. İlk görev yerim Gümüşhane'ydi. O dönemde Ankara’dan gidip geliyordum. Yollar yapılmamıştı. Zigana geçidinden gelir giderdik. Geldiğimizde Gümüşhane’yi oldukça güzelleşmiş ve gelişmiş bulduk. Memnun olduk” dedi.

'ESKİ GÜNLERİ HATIRLDIK’

1984 yılında mezun olan Osman Gülbeyaz da, eski günleri hatırladıkları için ve yeniden bir arada oldukları için mutlu olduklarını anlattı. Gülbeyaz, “Eski günlerde olduğu gibi yurtlarda kendi yataklarımızda yattık. Sıralarımıza oturduk, derse girdik. Tekrarı olur mu bilmiyorum ama bu buluşma gerçekten amacını gerçekleştirmiştir. O dönemden pek çok arkadaşımız farklı mesleklere sahip. Avukat, doktor, öğretmen veya müdür olanlar var. Burada hepimiz şu an öğrenciyiz ve birbirimize o günler de olduğu gibi yaklaşıyoruz. Süreyya hocamızla tekrar ders işledik, gerçekten unutulmaz bir anıydı. Eski günleri hatırlamak, hatırlatmak bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Yıllar sonra Gümüşhane’ye tekrar gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren mezun Mustafa Bal ise, yatılı öğrenci olduğu dönemde özellikle paylaşmanın ne demek olduğunu öğrendiğini söyledi.

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