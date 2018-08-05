'33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' sona erdi

AŞÇILAR diyarı Bolu'nun Mengen ilçesinde, 2 gün süren '33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' bugün yapılan etkinliklerle sona erdi. Festival kapsamında dev tencerelerde yemekler yapılarak vatandaşlara dağıtıldı.Bu yıl 4-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan festival, Bolu Belediye Bandosu'nun marşları eşliğindeki kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Loloğlu, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, kardeş şehir Almanya Mengen Belediye Başkanı Stefan Bubeck, aşçılar ve yaklaşık 30 bin vatandaş katıldı. Halk oyunları gösterileri yapılırken aşçılar ve kadınların katıldığı yöresel yemek yarışmaları yapıldı. Festivalde 70 ilin stantlarının yer aldığı bölümde illerin yöresel yemekleri tanıtıldı.Festivalin tarihsel süreci ile ilgili bilgi veren Mengen Belediye Başkanı CHP'li Turhan Bulut, "İlk festivalin Mustafa Kemal Atatürk'ün 100'üncü doğum yılı olan 1981'de Konak Köyü'nde gerçekleştirildi. 1981 yılında halkımız Gazi Mustafa Kemal'in doğum yılını kutlayalım diyor. Aşçılarımız bir dernek kuruyor ve festival kararı alınıyor. 26 Ağustos 1981 tarihinde bir festival düzenliyor. Bu festivalde bir pankart açılıyor. Pankartta Mengen'de Aşçılık Lisesi isteniyor. Bu talep o günkü yetkililer tarafından da kabul görerek aşçılık okulu 1985 yılında eğitime başlıyor. 1997 yılında ön lisans eğitimi veren iki yıllık aşçılık yüksek okulu kuruluyor. 2012 yılında 4 yıllık Gastronomi Bölümü kuruluyor. Buyıl kampüs binasının temeli de atıldı ve hızla inşaatı devam ediyor. Tüm bu yapılanlar Türk mutfağı için büyük kazançtır" dedi.Yapılan konuşmalarının ardından festival alanında bulunan stantların açılışına geçildi. Festival kapsamında alana getirilen dev tencereler içerisinde yemekler yapılarak vatandaşlara ikram edildi.ANKARA'DAN MENGEN'E KOŞARAK GELDİÖte yandan, Milli Maratoncu Akın Yeniceli, gıda israfına dikkat çekmek amacıyla Ankara'dan Mengen'e koşarak geldi.

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