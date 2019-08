32 yıldır halı tamiriyle evini geçindiriyor

BURSA'da, Bülent Temel (49), kurduğu küçük atölyesinde yırtılan, çürüyen, deforme olan halıları tamir edip hasarlarını gideriyor. 32 yıldır evini halı tamiri yaparak geçindiren Temel, antika halıların eskisi kadar değer görmemesi nedeniyle işlerin azaldığını ve artık çırak yetişmediği için mesleğin yok olacağını söyledi.

Aksaray'da kırsal kasabada büyüyen Bülent Temel (49), küçük yaşlarda baba mesleği olan halı tamirciliğine merak saldı. Daha sonra gençlik yıllarında Bursa'ya taşınan Temel, kentte yaygın olmayan halı tamirciliğine devam etti. 32 yıldır halı tamirciliği yapan Temel, antika halıların yanı sıra normal halıların da tamirini yapmaya başladı. Küçük atölyesinde tek başına çalışan evli ve iki çocuk babası Temel, evini halı tamiri yaparak geçindirmeye devam ediyor. Geçmiş yıllarda yurt içinden ve yurt dışından gelen özellikle antika halıları tamir eden Temel, günümüzde antika halılara karşı ilginin zayıf olduğunu belirtti. Zamana ve teknolojiye, elindeki dikiş iğnesi ile direnen Temel, halı tamirciliğinde çırak yetişmemesi nedeniyle de üzüldüğünü dile getirdi.

'1980'LERDE İŞLER DAHA YOĞUNDU'

Eline ilk iğneyi çocuk yaşlarda aldığını söyleyen Bülent Temel, "Aksaray'da doğdum büyüdüm. Çocukluk dönemimde Aksaray'da tarım, hayvancılık ve halı tamirciliği vardı. 1980'li yıllarda halı tamirciliğine başladım. O dönem işler daha yoğundu. İlkokulu bitiren halı tamirciliği yapardı. Bende o şekilde başladım ve bunu meslek edindim. Bir dönem köyde, daha sonra da İstanbul'da çalıştım. 32 yıldır da bu işi Bursa'da yapıyorum" dedi.

'ÇÜRÜYEN, ESKİYEN HER HALIYI TAMİR EDİYORUZ'

Aksaray'da sırf antika halı tamiri yapıldığını belirten Temel, "200- 250 yıllık kıymetli halılar gelir ve onlar yapılır. İstanbul'da da bazı bölgelerde yine antika halılar yapılıyor. Ama diğer bölgelerde evde kullanılan günlük halılar yapılıyor. Son 10 yıldır antika halı tamiri çok zor geliyor. Çünkü talep kalmadı. Daha çok evden gelen işleri yapıyoruz. Kullanıcıların, kullanırken deforme ettiği, çürüttüğü, eskittiği halıların tamirini yapıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN TAMİR İÇİN HALI GELİYOR'

Türkiye'nin her yerinden tamir için kendisine halı geldiğini belirten Temel, "Geçtiğimiz günlerde Trabzon'dan halılar gelmişti. Tamir edip geri gönderdim. Hatay, Antalya, İstanbul, Balıkesir, Ankara gibi illerden halılar tamir için geliyor. Yırtıkların boyutuna göre tamir süresi değişiyor. Eski kilimlerimiz var. Onların ipini sökerek halıların tamirinde kullanıyoruz. Eski halıları evlerinde kullanan aileler de var. Dekor olarak kullananlarda var. Burada gördüğünüz halıların çoğu evde kullanılan halı" dedi.

'ESKİDEN YATIRIM AMAÇLI HALI ALINIRDI'

Bir çok insanın halı tamirciliğini duyunca şaşırdığını söyleyen Temel, şöyle konuştu:

"Halı yıkama işi de yapıyoruz. Yıkadığımız halılarda gördüğümüz deformeleri sahiplerine iletip tamir edebileceğimizi söylediğimizde şaşırıyorlar. Halıları tamir edip götürdüğümüzde insanların gözleri ışıl ışıl oluyor. Eskiden elde dokunan halılar çok değerliydi. Aileler yatırım amaçlı çocuklarına halı alırdı. Ben o yüzden yaptığım işten çok keyif alıyorum."

'YORUCU BİR İŞ, ÇIRAK YETİŞMİYOR'

Halı tamirciliğinin zamanla yok olacağını düşündüğünü dile getiren Temel, "2 oğlum var ama bu işi yapmıyor. 20 yıldır yanımda çalışan bir çırağım vardı. Oda sıkıldığını söyledi ve başka iş yapmaya başladı. Halı tamircisi olan bir çok arkadaşım işi bıraktı. Yorucu bir iş. Hep iğne ve tığ ile yaptığımız iş. O yüzden sevmek lazım. Ben hem seviyorum, hem de yaptığım işi müşteriye teslim ettiğimde 'Harika olmuş' dediği zaman o daha çok hoşuma gidiyor. Gittiği yere kadar bu işi yapmaya devam edeceğim" dedi.