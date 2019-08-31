32. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başladı

'ŞİLE Bezini' dünyaya tanıtmayı hedefleyen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 30 Ağustos'ta başladı. Şile Belediyesi tarafından 32. düzenlenen festivalde, geleneksel kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej yürüyüşüne, Şile Garnizon Komutanı Hava Kıdemli Albay Ali Beşir ve Şile Belediyesi Başkanı İlhan Ocaklı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej yürüyüşü esnasında Şile Belediye Başkanı Ocaklı ve beraberindekiler vatandaşlara çiçek dağıttı. Ayrıca kortejde Türkiye ile Nepal-Yunanistan-Bulgaristan-Romanya-Ukranya-Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekipleri, renkli gösterileriyle göz doldurdu. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı yaptığı açıklamada, "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği, bu yıl daha ayrı bir anlam kazanıyor. Çünkü büyük zaferin 97. yılı kutlamalarına denk gelmesi ayrıca 1 Eylül tarihinde başlayacak olan balıkçılık sezon açılışı ve Karadeniz'in palamut balığının Şile palamut balığı olarak bir marka olması Şile Festivalimizin 32. yılında daha da ayrı anlam katacağına inanıyoruz. Şile'de yaz etkinlikleri yavaş yavaş son bulsa bile elbette artık geleneksel hale gelen ata sporumuz yağlı güreşlerimizin eylül ayı içerisinde gerçekleşeceğinin de müjdesini vereyim" dedi. Karadeniz'in sevilen şarkıcısı Ekin Uzunlar festivalde konser verdi. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da konser sonunda Ekin Uzunlar'a şile bezi sepeti hediye etti. Bu yıl ki festivalde ayrıca 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu için geleneksel bir tören yapılacak. Ayrıca orijinal şile bezi üretimi,denizde yıkanışı,işleyişi görsel olarak tanıtılacak.