32 mahallesi kameralarla izlenen ilçede hırsızlık yüzde 30 azaldı

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde 'Daha güvenli Salıpazarı için kamerasız mahalle kalmasın' projesi kapsamında jandarma sorumluluk alanındaki 32 mahalleye güvenlik kamerası yerleştirildi. 3 ay önce faaliyete geçen kamera sistemi sayesinde bölgede yaşanan hırsızlık olaylarında azalma yaşandığı belirtildi.Salıpazarı ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde geçen yıl 'Daha güvenli Salıpazarı için kamerasız mahalle kalmasın' projesi başlatıldı. Proje kapsamında jandarma sorumluluğunda bulunan mahallerde güvenlik kamerası kurulmasının önemi mahalle muhtarlarına anlatıldı. Yapılan görüşmelerin ardından maliyeti muhtarlar ve mahalle sakinleri tarafından karşılanarak jandarma sorumluluğundaki mahalleleri yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Güvenlik kameralarının nerelere konulacağı konusunda jandarma ekiplerinin mahallelerde yaptıkları incelemeler sonrasında kritik noktalar belirlendi. 32 mahalleye, bazıları gece görüş özellikli, 90 güvenlik kamerası yerleştirildi. Mahallelerde kamera görüntülerin kaydedildiği ve izlenebildiği kayıt merkezleri de oluşturuldu. Ayrıca mahallelerin giriş ve çıkışına güvenlik kameralarının bulunduğunu belirten uyarı levhaları da yerleştirildi. Yapılan çalışma, 3 ay önce tamamlandı.Mahalle muhtarları herhangi bir şüpheli araç, kayıp kişi veya hayvan, hırsızlık olayı gibi vakalarda durumu jandarmaya haber verip güvenlik kamerası görüntülerini de ulaştırmaya başladı. Caydırıcılık etkisi de bulunan güvenlik kameralarının sayesinde son üç ayda meydana gelen hırsızlık olaylarından bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 azalma yaşandığı belirtildi. Kameralar sayesinde yaşanan olayların çözümünde de kolaylık sağlandığı belirtildi. Kamera sayısının ilerleyen aşamada artırılabileceği ifade edildi. Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluğundaki mahallerde de benzer uygulamanın yapılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.'KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ TAKİP EDİYORUZ'Fındıklı Mahallesi Muhtarı Hasan Yılmaz, kameraların kaydettiği görüntüleri sürekli takip ettiklerini dile getirerek "Şüpheli bir durum gördüğümde, araç veya şahıs olabilir, hemen jandarmaya bildiriyorum. Daha önce hayvan ve fındık hırsızlıkları oluyordu. Bu kamera caydırıcı oldu. Bütün ilçelere bu kamera sistemini kurmalarını öneriyoruz. Bazen oluyor ki; bir araç geliyor mahalle girişinde kamerayı görünce geri dönüp gidiyor. Mahallenin girişinde ve çıkışındaki bölgelere kamera yerleştirdik, ayrıca mahalle içinde de kritik görülen noktalara kamera yerleştirdik. Bizim mahallemizde 4 tane gece görüşü de olan kamera var. Çok güzel bir uygulama oldu. Mahallemizde kuş uçmuyor adeta" dedi.'MAHALLELERİ TEK TEK GEZİP ANLATTILAR'Konakören Mahalle Muhtarı Salim Acar, ilçe kaymakamı ve ilçe jandarma komutanın mahalleleri tek tek gezip kamera sisteminin önemini anlattıklarını söyleyerek "Hırsızlık olayları oluyordu, bunlar önlendi. Kişiler kamerayı görünce caydırıcılık oldu. Başka illerden fındık çalmak için gelenler oluyordu, bu olaylar tamamen önlendi. Buna çok sevindik. İlçemiz, mahallelerimiz daha güvenli oldu" diye konuştu.'VATANDAŞLAR DAHA GÜVENDE HİSSEDİYOR'Karacalar Mahalle Muhtarı Erol Gürsoy ise mahalle sakinlerinin bu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirerek "Kameraların maliyeti ağırlıklı olarak muhtarlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın da katkısıyla sağlandı. Vatandaşlar kamera sistemi ile birlikte kendilerini daha çok güvende hissettiler" şeklinde konuştu.

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