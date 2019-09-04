32 bin 500 kilometrekarelik alan hükümlüler tarafından temizlendi

ADALET Bakanlığı'nca geçen hafta başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' ile ülke genelinde 32 bin 500 kilometrekarelik alan ile 6 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunun 7 bin hükümlü tarafından temizlendiği bildirildi.Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın çevreci çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Geçen hafta, 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi'nin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Denetimli serbestlik bünyesinde geçtiğimiz hafta Türkiye geneli yapılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' ile Türkiye genelinde piknik alanları, yeşil alanlar, mesire alanları, parklar ve diğer yeşil alanların bakım ve temizliği yapılmıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da etkinlik kapsamında Ankara'da hükümlülerle birlikte çöp toplayıp çevre temizliği yapmıştı. Üç gün süren proje ile Türkiye genelinde yaklaşık 32 bin 500 kilometrekare alan ve ayrıca 6 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu 7 bin hükümlü tarafından temizlendi ve bakımları yapıldı" denildi.Açıklamada, son üç yılda 1 milyon 150 binden fazla fidan dikiminin gerçekleştiği, yaklaşık 2 milyon 400 bin ağacın bakımının ise yine denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.