31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla  41 kişi hakkında dava açıldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamelerde, 50 geçersiz oy pusulasının kaybolduğu, AK Parti'nin 55 oyunun Demokrat Parti'ye yazıldığı, seçimden bir hafta önce ölen 94 yaşındaki kadına oy kullandırıldığı yer aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart yerel seçimlerinde seçim sonuçlarına ilişkin usulsüzlükler yapıldığına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında üç ayrı iddianame ile "Görevi ihmal" suçundan 3 ayrı dava açtı.

SEÇİMDEN 1 HAFTA ÖNCE ÖLEN ÖLÜYE OY KULLANDIRILMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamede, Kadıköy'de 2081 No'lu sandıkta oy kullandığı yönünde sandık sonuç tutanağında imzası bulunan 1925 doğumlu Müveddet Köprülü'nün 23 Mart tarihinde öldüğü belirtildi. İddianamede bu sandıkta görevli sandık başkanı ve üyeleri olan 5 kişi hakkında dava açıldı.

KADIKÖY VE ATAŞEHİR'DE 50 GEÇERSİZ OY PUSULASI KAYIP

İkinci iddianamede, Kadıköy'de 4 ayrı sandıkta geçersiz kabul edilen 16 adet oy pusulasının kaybolduğu, bir sandıkta da AK Parti'nin 55 oyunun Demokrat Parti'ye yazıldığı, buna ilişkin sandık sonuç tutanağının da gerçeğe aykırı tanzim edildiği belirtildi. Bu iddianame ile sandık başkan ve üyelerinden oluşan 19 kişi hakkında dava açıldı.

Üçüncü iddianame de Ataşehir ilçesinde 4 sandıkta yaşanan usulsüzlüklere ilişkin olarak düzenlendi. Bu ilçede 4 ayrı sandıkta 34 adet geçersiz oy pusulasının kaybolduğu belirtilen iddianamede, bu sandıklarda görevli başkan ve üyelerden oluşan 17 kişi hakkında dava açıldı.

41 KİŞİ 'GÖREVİ İHMAL' SUÇUNDAN YARGILANACAK

Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği bilgisine yer verilen iddianamelerde tüm sanıkların, "Görevi ihmal" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

İDDİANAMELER KABUL EDİLDİ

İddianamelerin gönderildiği Asliye Ceza Mahkemeleri, iddianameleri kabul ederek duruşma günü verdi.