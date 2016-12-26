301 madenci ölmüştü.. Alp Gürkan ilk kez ifade verdi

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla ifadesi alınan Alp Gürkan, onlarca şikayetçinin katıldığı duruşmada savunmasını yaptı. Gürkan, Aralık 2013'te yaşının ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ettiğini belirterek, "Yerime oğlumu getirdim. İşletmede hiçbir ilgim kalmamıştır. Ancak emekliliğimden önceki safhada tüm mevzuat kurallarına uyulmuştur. Benden sonra da mevzuata aykırı bir işlem yapıldığını sanmıyorum" dedi.

Gürkan ifade verdiği sırada şikayetçiler, "301 kişinin katilisin, tarihe geçtin" şeklinde bağırdı.

