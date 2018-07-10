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300 yıllık çınar ağacının gölgesinde serinliyorlar

ELAZIĞ'ın Harput Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camii avlusunda bulunan 300 yıllık çınar ağacı, sıcaktan bunalanların serinlemek için uğradığı mekanların başında geliyor. Anıt ağaç olarak tescillenen, Evliya Çelebi'nin Harput'a geldiğinde...

300 yıllık çınar ağacının gölgesinde serinliyorlar
ELAZIĞ'ın Harput Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camii avlusunda bulunan 300 yıllık çınar ağacı, sıcaktan bunalanların serinlemek için uğradığı mekanların başında geliyor. Anıt ağaç olarak tescillenen, Evliya Çelebi'nin Harput'a geldiğinde gölgesinde oturarak notlar aldığı belirtilen çınar ağacı, heybetli görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Tarihi yerleşim yerlerinden biri olan, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Harput'taki 1700'lü yıllarda dikildiği tahmin edilen çınar ağacı, sıcaktan bunalanların kurtarıcısı oluyor. 1 metre 60 santimetre çapında gövdeye sahip, anıt ağaç olarak tescillenen çınarın 318 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Evliya Çelebi'nin Harput'a geldiğinde gölgesinde oturarak notlar aldığı belirtilen çınar ağacı, heybetli görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Tarihi çınar ağacının Harput'un önemli bir değerlerinden biri olduğunu belirten Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Harput denilince akıllara gelen ilk yer çınar ağacıdır. Çınar ağacımız Kurşunlu Camisi'nin bahçesinde bulunuyor. 1700'lü yıllarda dikildiği tahmin ediliyor. Özellikle sıcak havalarda  serinlemek isteyenler çınarın altına geliyor. Çınarımız koruma altındadır. Harput'ta gelen insanlarımız çınarın fotoğrafını çeker ve ziyaret eder" dedi.
Yakup Bulut da  "Elazığ'da oturuyorum ama hafta sonları mutlaka Harput'a gelerek bu çınarın dibinde oturuyorum. Çınarımızı korumak için elimizden ne geliyorsa yaparak, bizden sonraki nesillere aktarmanın mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

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