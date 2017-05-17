300 öğrenci yağmur altında harmandalı oynadı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hacı Malike- Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 300 öğrenci, okul bahçesinde sağanak yağmur altında harmandalı oynadı.

Okul yönetiminin ve velilerin izlediği etkinlikte yağmura aldırmadan harmandalı oynayan öğrenciler, Atatürk baskılı tişörtleriyle de görsel bir şölen sundu. Harmandalının ardından 10. Yıl Marşı'nı okuyan öğrenciler, kortejde ise dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri taşıdı.

Hacı Malike- Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi Okul Müdürü Oktay Elmalı'nın koordinasyonunda Beden Eğitim Öğretmeni Birsen Atmaca'nın gözetiminde gerçekleşen etkinlik, ayakta alkışlandı. Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan 19 Mayıs kutlamasına uzun zamandır hazırlandıklarını söyleyen Oktay Elmalı, 300 öğrencinin günlerdir bugün için prova yaptığını kaydetti.



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