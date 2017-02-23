30 yıllık bağışcı Türkan Sabancı'ya onur ödülü

İstanbul () - HALK sağlığının korunması için yoğun bir çalışma yürüten Türk Böbrek Vakfı'nın diyaliz hastaları yararına düzenlediği gecede ünlü isimler bir araya geldi. Vakfın Yönetim Kurulu üyesi Seval Ermiş ve gönüllü sosyal komite üyelerinin ev sahipliğinde Shangri- La Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen davette 30 yıldır vakfın bağışçısı olan merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'ya onur ödülü verildi.

DİYALİZ HASTALARI İÇİN BAĞIŞLAR YAPILDI, HASTA ODASI YAPIMI ÜSTLENDİ VE CİHAZ ALINDI



Gecede diyaliz cihazı bağışı yapan Semra Tünay, Ayten Dağbaşı, Nezihe Öztan ve kardeşleri ile bir hasta odasının yapımını üstlenen Mihriban Scheer'e teşekkür plaketi verildi. Geceye katılan isimlerin yaptığı bağışlarla ayrıca bir diyaliz cihazının alımı gerçekleştirildi.

Geceye aralarında; Seren Serengil, Aslı Hünel, Selda Topal, Ayşe Azizoğlu, Hece Doğan, Gürnar Çapa, Özlem Hazinedar, Yeliz Yeşilmen, Oya Anlar Onat, Petek - Esra Ertüre, Sibel Vatandost, Gül Ergi, Zahide Yetiş, Sevil Aslan, Nurhan Tarman, Oya Anlar Onat, Nur Yüceler, Serap Kuroğlu, Jülide Önengüt ve Esin Yağmurdereli gibi çok sayıda isim katıldı.

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