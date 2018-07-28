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30 yıl önce sattığına pişman olduğu otomobiline kavuştu

ÇORUM'da iki kardeş, babalarının 30 yıl önce sattığına pişman olduğu otomobili, uzun süren aramalarla buldu. Otomobili karşısında gören baba Cengiz Atlas (55), "Yıllarca otomobili arayıp bulamamıştım. Oğullarım bulmuşlar ve satın...

30 yıl önce sattığına pişman olduğu otomobiline kavuştu
ÇORUM'da iki kardeş, babalarının 30 yıl önce sattığına pişman olduğu otomobili, uzun süren aramalarla buldu. Otomobili karşısında gören baba Cengiz Atlas (55), "Yıllarca otomobili arayıp bulamamıştım. Oğullarım bulmuşlar ve satın alıp bana geri getirdiler. Beni çok mutlu ettiler" dedi.
Çorum'da yaşayan müteahhit Cengiz Atlas, 30 yıl önce 1988 model 19 AT 474 plakalı otomobilini bir başkasına sattı. Bir süre sonra sattığına pişman olan Atlas, yıllarca otomobili aradı ancak bulamadı. Durumu bilen oğulları Emre (29) ve Eren Atlas (26), galericilik işi yapan tanıdıkları ile birlikte otomobili aramaya başladı. Kardeşler uzun süren aramalarının ardından otomobili Çorum merkeze bağlı bir köydeki samanlıkta kullanılmaz halde bularak satın aldı.
Yıllardır aradığı, ancak bulamadığı otomobili karşısında gören baba Cengiz Atlas, "Ben bu otomobili tam 30 yıl önce satın almıştım. Bir süre sonrada sattım. Ardından da sattığıma pişman oldum. O zamanlar ticaret yaptığın insanlara ulaşmak çok zordu. Yıllarca arayıp, bulamamıştım. Oğullarım bulmuşlar ve satın alıp bana geri getirdiler. Beni çok mutlu ettiler. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
'BİZ DE ÇOK MUTLU OLDUK'
Babalarına sürpriz yapan kardeşlerden Eren Atlas ise, "Otomobile kısa süre bindiğini ve sonra da sattığını söylerdi. 'Sattığım için de pişmanım' derdi. Biz de iki kardeş karar verdik, otomobili bulmak için çalışma başlattık. Bir köyde bulduk. Yıllarca samanlıkta kalmış, biz de satın alıp babamıza geri getirdik. Ona sürpriz yaptık" diye konuştu.
Aradan geçen 30 yılın ardından otomobiline kavuşan Cengiz Atlas, aracına binip şehir turu yaptı.

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