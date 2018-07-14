30 metrede kurtarma operasyonu

Ramazan EĞRİ/İstanbul, ()- ÜMRANİYE'DEKİ bir inşaatta kullanılan vinçte ayak bileğini incittiği için kendi imkanlarıyla aşağıya inemeyen bakım görevlisi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ümraniye İstiklal Mahallesi Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta kullanılan vincin bakımını yapmak için 30 metre yüksekliğe çıkan Ahmet Görgülü (36) bileğini incitti. Sol ayağının üstüne basamayan Görgülü, vinç operatörüne haber verdi. Vinç operatörü, kendi imkanlarıyla aşağıya indiremediği Görgülü için itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, vinç üzerinde bulunan Ahmet Görgülü almak için itfaiye merdiveninin spetine binerek yukarı çıktı. 30 metre yüksekliğe çıkan ekipler burada Görgülü'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, sepetle aşağıya indirdi. Ambulansa konulan Görgülü, Ümraniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Görgülü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)