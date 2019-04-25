Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

30 metre derinlikteki kokurdana inip, inceleme yaptılar

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), () - BARTIN'ın Ulus ilçesinde yer alan, 30 metre derinliğindeki kokurdana, ilk kez mağara araştırma ekibi girdi. Mağarada fotoğraflar çekilerek, incelemelerde bulunuldu. Ulukaya köyü sınırları içindeki Kadıharmanı...

30 metre derinlikteki kokurdana inip, inceleme yaptılar

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), () - BARTIN'ın Ulus ilçesinde yer alan, 30 metre derinliğindeki kokurdana, ilk kez mağara araştırma ekibi girdi. Mağarada fotoğraflar çekilerek, incelemelerde bulunuldu.
Ulukaya köyü sınırları içindeki Kadıharmanı mevkisinde bulunan kokurdana, ilk kez mağara araştırma ekibi girdi. Anadolu Speleoloji (Mağara Bilimi) Grubu Derneği üyeleri, Ulus ilçesine gelerek, sarkıttıkları halatlarla 30 metre derinliği olan kokurdana inip, fotoğraf çekti. 5 kişilik ekip, mağarada incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328