30 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürülen genç öldü

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde 2 gün önce boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki Muhammed Emin Değirmenci müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Olay, 4 Ağustos'ta Kocaali İlçesi Caferiye Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte ilçeye tatil için gelen 20 yaşındaki Muhammet Emin Değirmenci, serinlemek için denize girdi. Değirmenci'nin gözden kaybolduğunu fark eden aile durumu cankurtaranlara bildirdi.Jet-ski ile denizde yapılan arama çalışması sonucu bulunarak sudan çıkarılan genç, Kocaeeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu tespit edilen Değirmenci, yaklaşık 30 dakika boyunca yapılan kalp masajı sonucu yeniden hayata döndürüldü. 2 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören genç, bu akşam yaşam mücadelesini kaybetti.

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