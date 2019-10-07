30 bin öğrenci için ‘eğlence’nin imzası atıldı

Alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi İsfanbul ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasından kentte okuyan 30 bin öğrenciyi kapsayacak ‘Eğlencenin Başkentinde Eğleniyorum’ projesinde imzalar atıldı.

Proje ile 2019-2020 öğretim yılı boyunca 30 bin öğrenciye ev sahipliği yaparak öğrencileri eğlence ile buluşturmak amaçlanıyor.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger’in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konuşan İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger, “Daha önce ‘Bütün Çocuklar Sevinsin’ sloganıyla hayata geçen proje ile yüzlerce çocuğu ağırladık. Bizim için çocuklarımızın eğlenmesi eğitimin bir parçasıdır. Öğrencilerimizin eğlenirken öğrenmesini, buradaki farklı konseptteki ünitelerimiz ve eğitici alanlarımızda yenilikler keşfetmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda ‘Eğlencenin Başkentinde Eğleniyorum’ projesi ile kapılarımızı öğrenci kardeşlerimize açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımıza ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze burada teşekkürlerimizi sunuyoruz, bizim İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul olarak eğitime ve öğrencilere katkı sağlamamıza olanak tanıdıkları için. Hep birlikte 30 bin öğrencimize Eğlencenin Başkenti İsfanbul’da ve Jungle İstanbul’da macera ve keşif dolu bir dünyanın kapılarını açacağız” açıklamasında bulundu.