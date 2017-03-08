30 bıçak darbesine yenilmedi, hayata sıfırdan başlıyor

Nermin UÇTU / MANİSA, () - MANİSA'da 16 yaşında evlenen, 17 yaşında anne olan ve 18 yaşındayken eşi tarafından 30 yerinden bıçaklanan Zehra Yabacı, hayata tutundu. Şimdi 19 yaşında olan Yabacı, artık kimseye güvenmese bile hayata sıfırdan başlamak için hayaller kurmaya başladı.

Manisa'nı Soma İlçesi'nde yaşayan Zehra Yabacı, 3 yıl önce daha çocuk yaşta sevdiği Mustafa K. ile evlendi. Ancak Yabacı, evlendikten sonra eşinden sürekli dayak yedi, mutsuz bir hayata mahkum oldu. Evlendikten 1 yıl sonrda bir kız bebek dünyaya getiren Yabacı, kızı için eşinin dayak ve kötü davranışlarına biraz daha katlanmaya karar verdi. Ancak bir türlü bitmeyen şiddet Zehra'nın canına yetti ve eşini terk edip Soma'nın Turgutalp Mahallesi'nde yaşayan anne- babasının evine döndü.

Ancak, bu durumu kabullenemeyen eşi, geçen yıl 19 Ağustos'ta gizlice girdiği evde uyuyan Zehra'yı 30, annesini de 17 yerinden bıçakladı. Yabacı günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak 35 günün ardından hayata sımsıkı tutundu. Tedavi gören annesi de iyileşti. Zehra Yabacı bu sürede eşinden boşandı. Yakalanan ve yargılanan Mustafa K. de, geçen yıl 26 Aralık'taki son duruşmada 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadığı kötü günleri ve bundan sonraki hayallerini anlatan Zehra Yabacı şunları söyledi:

"16 yaşında evlendim, 17 yaşında anne oldum. Severek, isteyerek evlendim. Başta yalan söylemiyordu, iyiydi. Ama ondan sonra çalışmamaya başladı. Çalışmadıkça huzur kaçtı, sürekli şiddet görüyordum. Kavga ettiğimizi aileme söylemiyordum. Kavgalarımızda babamın evine gidiyordum ama yeniden dönüyordum. En son kavga etmiştik. 'Artık gideceğim' dedim. 'Tamam boşanalım o zaman' dedi. Evin eşyalarını sattı. Ben de babamın evine geldim. Daha sonra 'Barışalım, bir daha üzmeyeceğim seni, çalışacağım' diye sözler verdi. Bu konuşmamızın ardından dört gün geçti. Biz uykudayken eve girip beni ve annemi bıçakladı. 35 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdim."

'İNSANLARA GÜVENİM KAYBOLDU'

Yaşadığı olayın kendisine acıdan çok güven kaybı yaşattığını kaydeden Zehra Yabacı sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemlisi acıdan ziyade insanlara güvenim sarsıldı. Düşündüğüm bir şey değildi. 'Yuvam yıkılmaz, barışırız' diye düşünüyordum. Ama bana bunu yaptıktan sonra güvenim kayboldu, artık sevmedim. Çok acı çektim. İki ameliyat geçirdim. Ölüm korkusu da vardı ama insanlara güvenim tamamen kayboldu. Beni öldürme kastı vardı. Çok kıskanç birisiydi. 'Boşanırsak başkasıyla evlenirim' diye bunu yaptı. Erkeklerden korkuyorum. Güven çok önemli bir şeydir. Ama ben de artık o güven kalmadı. Çünkü, ölümün kıyısından döndüm."

ANA SINIFI ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

16 yaşında evlendiği için çok pişman olduğunu belirten Yabacı, sağlığına kavuşmak için üçüncü kez ameliyat olacağını ve ardından hayatında yeni bir sayfa açacağını söyledi. Yabacı şöyle konuştu:

"Kimse, sevgiye aldanıp da önünü arkasını düşünmeden hareket etmesin. Okulumu da bırakmıştım. İyileştikten sonra liseyi bitirmek için okul hayatına geri döneceğim. Her şey güzel olacak, yeni bir sayfa açmak istiyorum. Üniversitede okumak istiyorum. Çocukları çok seviyorum, belki ana sınıfı öğretmeni olurum. Hem okuyup hem de çalışarak kızıma daha iyi bir gelecek vermeyi istiyorum. Kızımla birlikte büyüyeceğiz."

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