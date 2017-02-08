30 ayrı hırsızlığın şüphelileri yakalandı

İZMİR, () - İZMİR'in Urla ve Seferihisar ilçelerinde 30 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişi polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Urla İlçesi'nde bir işyerinden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar alınca harekete geçen polis, Ö.B. (26), İ.E. (26) ve M.D.D.'yi (16) suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede gözaltına alınan 3 kişinin, Urla ve Seferihisar ilçelerinde meydana gelen 30 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu ortaya çıktı. Zanlıların İzmir'de oturdukları, ancak son zamanlarda polisin artan uygulamaları nedeniyle Urla'da ev kiralayıp çaldıkları malzemeleri de bu evde sakladıkları, kiralık araçlarla İzmir'in farklı noktalarında sattıkları ortaya çıktı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca, 6 mermi, çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

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