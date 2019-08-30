30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy’de coşkuyla kutlandı

İSTANBUL, ()-BÜYÜK zaferin 97’nci yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Moda İskelesi’nde coşku ile kutlandı. Etkinlikte gerçekleştirilen “Ses, Işık ve Film Gösterimi” renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları büyük bir heyecanla kutlandı. Kadıköy Moda İskelesi’nde gerçekleşen etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Moda İskelesi’nde “Ses, Işık ve Film Gösterimi” düzenlendi. Moda İskele binası, ışık oyunları ile mapping yöntemi ile renklendi. Denizde açılan su perdesi de geceye renk kattı. Etkinlik için Moda İskelesi yakınında denizin üzerine platform kuruldu.

VATANDAŞLARA BEYAZ MENDİL VERİLDİ

Milli Mücadele’yi anlatan ‘Bu Zafer Hepimizin’ adlı bir belgesel gösterimi yapıldı. Atatürk’ün Moda açıklarından geçerken deniz yarışlarına katılanları beyaz mendili ile selamlamasını yad etmek amacıyla etkinliğe katılan vatandaşlara beyaz mendil dağıtıldı.

“ARKADAN ÇOK GÜZEL BİR GENÇLİK GELİYOR”

Etkinliğe katılan bir vatandaş, “Unutulmuş bir kutlamaydı. İlerleyen yıllarda daha büyük bir coşku ile kutlayacağız. Başkumandanımız Atatürk’ü anacağız. Ben çocuklarımla geldim” derken, başka bir vatandaş ise, “Göğsümde taşıdığım Türk bayrağını gururla taşıyorum. 46 kuşağındanım. Ve bugün çok gurur duydum. Arkadan çok güzel bir gençlik geliyor. Çok duygulandım” dedi.

“KADIKÖY’DE BAYRAMLAR FARKLI KUTLANIYOR”

Etkinliğe katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu bayramı da Moda’da coşkulu bir şekilde ve Kadıköy yakışır şekilde kutlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bir belgesel gösterimiz olacak. Ses ve ışıkla gösterilerimiz olacak. Burada vurgulamak istediğimiz “Kadıköy’de bayramlar farklı kutlanıyor.” Bu etkinliği Moda’da yapmamızın özel bir nedeni var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’a geldiği zaman bu iskeleden karaya çıkıyor. Ve İngiltere Kralı Edward’ı burada ağırlıyor. Bizim tespitimize göre en az 8 sefer buradan gelmiş. Onun anısını yaşatmak için de Moda’yı seçtik” ifadelerini kullandı.

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