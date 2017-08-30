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30 Ağustos Zafer Bayramı, Hakkari'de kutlandı

ZAFER Bayramı'nın 95'inci  yıl dönümü Hakkari'de törenlerle kutlandı. Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci  yıldönümü, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın...

30 Ağustos Zafer Bayramı, Hakkari'de kutlandı
ZAFER Bayramı'nın 95'inci  yıl dönümü Hakkari'de törenlerle kutlandı.
Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci  yıldönümü, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin düzenlediği valilik önünden geçen Cumhuriyet Caddesi'nin her iki tarafında polis geniş güvenlik önlemi aldı. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç,Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mustafa Köçek, Hakkari İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Savut Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. Binbaşı Zafer Çağlar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ardından Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim törene katılan öğrneci, asker ve polislerin bayramlarını kutladıktan sonra makamında kutlamaları kabul etti.

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