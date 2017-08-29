3 yılda 3 bin 500 lira madeni para biriktirdi

ZONGULDAK’ta esnaf Sinan Toprak, 3 yıl boyunca cebindeki madeni paraları çantaya koyarak 3 bin 500 lira biriktirdi.Mithatpaşa Mahallesi’nde esnaflık yapan evli ve 4 çocuk babası Sinan Toprak, 3 yıl önce cebindeki madeni paraları eski bir çantaya koymaya başladı. Çantayı kumbara gibi düşünen Toprak, 3 yıl boyunca paraları biriktirmeyi sürdürdü. Toprak, dolan çantadaki paraları sayması sonucu 3 bin 500 lira biriktirdiğini fark ettiğini söyledi. İnsanların cebindeki 1 liraya değer vermediğini ifade eden Toprak, şöyle dedi:"Günlük yapmış olduğumuz alışverişler ile bakkal, market, manav gibi her türlü alışverişlerde para üstü olarak bizlere verilen bozuk paraları cebime koyup biriktirdim. Daha sonra büyük bir çantanın içerisine her gün biriktirdiğim bozuk paraları attım. Attığım bozuk paraların içerisinde 50 kuruş ve 1 lira ağırlıklıydı. Önemsemediğimiz 1 liralar bugün yaklaşık 3 bin 500 civarında cebimize geri dönmüştür. Bu paraları 3 yıl boyunca biriktirmemin nedeni ise cebimizdeki bozuk paraların ne kadar kıymetli olduğunu göstermektir. 1 lira deyip bir kenara atmayalım, kumbara yapalım. Ekonomiye katkımız da olacaktır. Ben bugün bu bozuk paraları biriktirmiş olmasaydım bu paranın hiçbir değeri olmayacaktı. Şimdi ise aşağı yukarı benim 3 bin 500 liraya yakın bir sermayem oldu."

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