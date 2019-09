3 yıl önce kaybolan postacıdan bir iz bulunamadı

Muammer ŞEN/KARAMAN, ()-KARAMAN'da, 3 yıl önce babasına ait otomobille evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan postacı Ahmet Uysal için Fisandun Barajı'nda ikinci kez arama çalışması yapıldı. 2 dalgıç polisin 40 metre derinlikte, 10 kilometrelik alanı 2 gün boyunca taradığı arama çalışmasında Uysal'ın izine rastlanılmadı. Gözü yaşlı baba Ramazan Uysal, ''Oğlumuz halen her saat, her dakika aklımızda. Biz hala onunla yatıp, onunla kalkıyoruz'' dedi.

PTT'de posta dağıtıcısı olarak görev yapan ve o tarihte 27 yaşında olan Ahmet Uysal, 15 Ağustos 2016 günü, babası Ramazan Uysal'a ait 70 FZ 843 plakalı otomobil ile evden ayrıldı. Oğullarının eve dönmemesi üzerine aile, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında Ahmet Uysal ile otomobilin izine rastlanmadı.

BABA, OĞLUNU ARAMAYI SÜRDÜRDÜ

Ayakkabı tamircisi baba Ramazan Uysal, kayıplarla ilgili bir televizyon programına katılarak, oğlunu aramayı sürdürdü. Canlı yayına telefonla bağlanan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, 'Ahmet Uysal'ın dövülüp, otomobiliyle birlikte baraja atıldığını' duyduğunu söyledi. Bunun üzerine yeniden araştırma başlatan polis, Ahmet Uysal'ın cep telefonu sinyalinin en son baraj bölgesinden geldiğini saptadı.

Bu tespit üzerine 24 Şubat 2017'de Fisandun ve Yeşildere Barajları'nda, AFAD ekiplerince su altı kameralarıyla arama yapıldı. Bir ize rastlanılmaması üzerine de arama çalışmaları sonlandırıldı.

BARAJ BİR KEZ DAHA ARANDI

Kayıp dosyalarını mercek altına alan Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, postacının bulunması için yeniden harekete geçti. Mersin'den gelen 2 dalgıç polis, 25 Eylül günü Fisandun Barajı'nda arama çalışması yaptı. 40 metre derinlikte, 10 kilometrelik alanda 2 gün süren arama çalışmalarında Uysal'ın izine bir kez daha rastlanılmadı.

BABA: ONUNLA YATIP, ONUNLA KALKIYORUZ

Baba Ramazan Uysal, ''Devletimizin eli uzun, her şeye gücü yeter. İnşallah kurban olduğum Allah’ımın izniyle hayırlı bir yerden, hayırlı bir haber alırız. Yıllardır çok uğraştık, çok çaba gösterdik. Ama bugüne kadar bir neticeye varamadık. Oğlumuz halen her saat, her dakika aklımızda. Biz onunla yatıp, onunla kalkıyoruz'' dedi.

