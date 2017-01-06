ANKARA, () - OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kasamında çıkarılan 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çeşitli kamu kurumlarından çok sayıda kişi ihraç edildi. Emniyet ve Adalet Bakanlığı'ndan da toplamda 4386 kişi ihraç edildi.
3 yeni KHK yayınlandı
ANKARA, () - OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kasamında çıkarılan 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çeşitli kamu kurumlarından çok sayıda kişi ihraç edildi. Emniyet ve Adalet Bakanlığı'ndan da toplamda 4386 kişi ihraç edildi.
06 Ocak 2017 Cuma 23:23
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