Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...

3 yaşındaki oğullarına alkollü içki içirdiler

AYDIN'da 3 yaşındaki oğullarına alkollü içki içirip, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan çift, tepki çekti. Çift, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü tarafından soruşturma...

3 yaşındaki oğullarına alkollü içki içirdiler
AYDIN'da 3 yaşındaki oğullarına alkollü içki içirip, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan çift, tepki çekti. Çift, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Aydın'da yaşayan Ali K. ve Hatice K. çiftinin 3 yaşındaki oğullarının ellerinde bira şişeleri ile çekilip, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları tepki çekti. Küçük çocuğa alkol verdikleri fotoğrafları paylaşan çift, altına da, 'Oğlumuzla içelim dedik' yazdı. Bu duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gerekenin yapılması için çağrıda bulundu. Tepkiler üzerine paylaşım yapılan sosyal medya hesabı kapatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI
Aydın'da geçen 14 Haziran'da inşaat işçisi A.B. de 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve alkollü içki içirirken çektiği fotoğrafları 'Ağaç yaşken eğilir, canım pandam' ve 'Şerefe' notlarıyla Facebook sayfasından paylaşmıştı. Tepkiler yükselince A.B. fotoğrafı kaldırırken Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri A.B. hakkında soruşturma başlatmıştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314