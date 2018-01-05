3 yaşındaki ikizleri ayıran ölümde, domuz gribi şüphesi (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tokat Valiliği gripten ölümle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada ağır grip nedeni ile biri kentten, diğeri il dışından gelen 2 çocuğun tedavi sırasında öldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

''Bu çocuklarımızın vefat sebebi pnomoni ve ARDS (Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu)’dir. İlimizde şu an halkımızı tedirgin edecek salgın durumu veya karantina almayı gerektirecek bir durum yoktur. Grip, influenza virüsünün neden olduğu ve genellikle her yıl bahar ve kış aylarında görülmesi nedeni ile mevsimsel grip hastalığı olarak adlandırılan bir hastalıktır. İnfluenza virüsünün 3 tipi ve çok sayıda alt tipi vardır. İnfulenza A(H1N1) alt tiplerinden biridir. İnfluenza virüsü mevsimler virüsler olup, hastalığın sağlıklı kişilere bulaşması, vakaların ağırlık derecesi ve ölüm hızları genel grip epidemiyoloji ile uyumludur. Bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlarda mevsimsel grip hastalığına karşı alınması gereken önlemler yeterli olmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kış aylarında ve bahar aylarında grip vakalarının artmasına bağlı olarak sağlık kurumlarına başvurular ve gerekli görüldüğünde hastanelere yatışlar olmaktadır. Şüpheli influenza vakalarında karantina uygulanmasına gerek yoktur. Bu nedenle acil servis, yataklı servis ya da diğer birimlerin influenza nedeniyle kapatılmasına gerek duyulmamaktadır.''

Hastanede ölen diğer çocuğun ise Amasya'dan gelen 5 yaşındaki bir hasta olduğu belirlenirken, ismi açıklanmadı.