3 veteriner, 3,5 saatlik operasyonla 'Boncuk'u sağlığına kavuşturdu

ZONGULDAK'ta, 5,5 aylık kedinin enfeksiyon oluşan penisi, 3 veteriner hekimin 3,5 saat süren operasyonla alınarak, hayvan sağlığına kavuşturuldu.Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf olan Canan Keskin Körükçü, trafik kazasında telef olan sokak kedisinin yavrusunun bakımını üstlendi. 'Boncuk' adını verdiği kedinin 5,5 aylıkken penisinde şişme tespit eden Körükçü, veterinere başvurdu. Veteriner hekim Candan Yayla Topçu, kedinin penisinin enfeksiyon sonucu parçalandığını ve görevini yapamadığını tespit etti. Boncuk adlı kedi, veteriner hekimler Candan Yayla Topçu, Filiz Ünal Sarsık ve Fuat Sağlam tarafından 3,5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşturuldu. 1 ay gözetim altında tutulan kedi, sahibine teslim edildi.Veteriner hekim Candan Yayla, yapılan ameliyatın özellikle yavru kedilerde oldukça zor ve riskli olduğunu söyledi. Kedinin penisinin alındığını ve yapılan müdahaleyle idrarını yapabilir duruma geldiğini anlatan Topçu, "Penisi almasaydık, orada sürekli enfeksiyon ve tıkanmalar olacaktı. Hayvanın ölüm riski vardı. 3 veteriner hekimle bu ameliyatı gerçekleştirdik. Artık sağlıklı şekilde idrarını yapabiliyor. Sağlığına kavuştu. Desteklerinden dolayı Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Suzan Arığ'a teşekkür ediyoruz" dedi.Canan Keskin Körükçü de veteriner hekimlerin gayretleriyle kedinin sağlığına kavuştuğunu söyledi.

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