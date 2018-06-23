3'üncü katan düşen Yağız bebek, yoğun bakımda

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, pencere kenarında oynarken aşağı sarkınca 3'üncü kattan düşerek ağır yaralanan Yağız Aksakal'ın (1) hastanedeki tedavisi sürüyor.Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Kültür Caddesi 39 numarada meydana geldi. Belediyede kepçe operatörü evli ve iki çocuk babası Güngör Aksakal'ın iki çocuğundan küçüğü olan Yağız Aksakal, pencere kenarında oynarken aşağı sarkınca 3'üncü kattan düştü. Durumu fark eden çocuğun annesi Türkan Deveci Aksakal, komşularından yardım istedi, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri Yağız Aksakal'a müdahale etti, ardından hava ambulansıyla, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğum bakım servisine alınan Yağız Aksakal'ın tedavisi sürüyor.

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