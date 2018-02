3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nın eski harekat komutanı: MODA Deniz Kulübüne giden helikopterden haberim yok

Tolga YANIK/KONYA, ()- İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişiminde Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in, Moda Deniz Kulübü'ndeki kızının düğününe yapılan baskında, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan 2 helikopteri silah ve mühimmatlarla donatan, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) bölüğü ve diğer birimlerdeki 11'i tutuklu 31 sanığın yargılanmasına devam edildi. 3'üncü üs Komutanlığı eski Harekat Komutanı başka bir FETÖ/PDY davasından tutuklu Kurmay Albay Mustafa Ertürk, tanık olarak verdiği ifadesinde, darbe gecesi üsten kalkan 2 helikopterin Beyşehir'de arazide bulunan timi almaya gittiğini bildiğini ve darbe gecesi hasta ziyaretinde olduğunu ileri sürdü.

Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya başka bir FETÖ/PDY davasında tutuklu olan mesleğinden ihraç edilen eski kurmay albay Mustafa Ertürk, tanık olarak dinlendi. Mustafa Ertürk, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Haluk Şahar'ın MODA Deniz Kulübü'ndeki düğüne katılması nedeniyle o gün üs komutanlığında olmadığını ve vekaleten onun yerine baktığını belirtti. Kalkışma gecesi birlikten kalkan 2 helikopterin Beyşehir'de arazide tatbikat yapan timi almaya gideceğini ileri süren Ertürk, ''Beyşehir'de arazi timlerini alacaklardı. Görevleri buydu. Bu konudaki emri, harekat komutanlığı verir. Bizim bütün uçuşlarımız bilgisayar sisteminde kayıtlıdır. Bizim ve üssümüzün bütün uçuşlarının kayıtlı olduğu bir sistem vardır. Günlük uçuşlar girilir. Her filo kendi uçuşunu bu sisteme girer. F-16 olsun, Türk Yıldızları olsun uçuşlarını bu sisteme girer. Kalkışma gecesinde iki helikopterin hazırlanması konusunda benim dahilim yoktur. Ben, sadece uçuş emri veririm. Ben hazırlıkla ilgilenmem. Ben hazırlık konusunda bir emir de vermedim. Sadece Beyşehir'deki timleri almak için uçuş emri verdim. Helikopterin uçuşa hazırlanması konusunda bir görevim yada emrim yoktur. Bu konudaki görevde harekat komutanlığına ait değildir." dedi.

HELİKOPTER UÇUŞU YEDEK PLANLAMA İLE YAPILDI

Üssen kalkan her iki helikopterin yedek uçuş planlamasıyla yapıldığını ifade eden Ertürk, "Kalkışma gecesi gerçekleşen helikopter uçuşu yedek planlama ile yapılmıştır. Biz gündüz uçuşları bitirdikten sonra akşam 17.00'den sonra arazideki ekip bizi aradı. Otobüsle gelemeyeceklerinden helikopterle gelmek istediklerini belirterek filo komutanlığını arıyorlar. Bunu Alparslan Şahin'e söylüyorlar. Alparslan beyde helikopterle aldıralım diyor. Ben bu sırada mesaide değildim uçuşlar bitmişti. Ben hasta ziyaretindeydim. Ben görevde olmasam da bu hazırlık konusunda filo komutanının bana bilgi vermesi gerekirdi. Bu konuda kendisi ile de tartıştım. Usul olarak filo komutanının ben iki helikopteri Beyşeher'e göndereceğim demesi gerekirdi. Alparslan beyde 'ben sizinle bu konuyu konuşmuştum. Acil plan olursa yedek plan ile arazideki ekibi aldıracağım demiştim' dedi. Bu nedenle bana haber vermemiş." dedi.

Helikopterlere takılı olan 'Chaff Flare' sistemiyle ilgili konuşan Ertürk, bu sistemin her zaman kullanıldığını söyledi. Ertürk, 'Chaff Flare' sisteminin emir komuta zinciri içinde takılması gerektiğini ancak bu iki helikoptere kim tarafından takıldığını bilmediğini belirtti.

ÜSSE TERÖR SALDIRISI OLACAK DİYE BİLİYORDUM

Darbe gecesinde bir hasta ziyaretinde olduğunu ancak üs komutanlığı bir saldırı olacağı haberi aldığı için komutanlığa geldiğini ifade eden Ertürk, ''Darbe kalkışmasından akşam 21.30 sıralarında haberim oldu. Şahin Aykaş'ı birliğe ben çağırdım. Ben saat 21.30 üsse döndüm. Nedeni ise 2 helikopterimiz Beyşehir'e gitti, fakat dönmedi. Ben hasta ziyaretindeydim. Saat 22.30 sıralarında üs komutanı Haluk Şahar beni aradı, anormal uçuşların olduğunu söyledi. 'Bazı yerlere terör saldırıları var. Üssümüze saldırı olabilir. Üssümüzü koruma altına almamız gerekir.' dedi. Ben bunun üzerine ne saldırısı olduğunu anlayamadığımdan, üsse döndüm. Üsse kimin saldıracağını bilmiyordum." dedi.

İfadelerin ardından 4 sanık tahliye olurken, dava başka bir tarihe ertelendi.

