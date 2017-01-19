3 torununa bakan dedenin evi yenilendi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'nın Ahmetli İlçesi'nde, 7-13 yaşlarındaki 3 torunuyla birlikte yaşamını sürdüren 78 yaşındaki Süleyman Şimşek'in çatısı çökmüş, bakımsızlıktan kötü durumdaki müstakil evi Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Manisa Şubesi tarafından tümüyle yenilendi. Eve yeni koltuk takımı, halı ve mutfak araç gereçleri de konuldu.

Şehzadeler İlçesi'nde faaliyet gösteren, üyelerin tamamı kadın olan Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Manisa Şubesi, geçen ocak ayında Ahmetli İlçesi, Ataköy Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'ndaki ihtiyaç sahibi çocuklara 110 çift kışlık ayakkabı yardımında bulundu. Vakıf yönecileri o yardım sırasında okulun 8'inci sınıf öğrencisi D.Ş.in anne ve babaları öldüğü için iki kardeşiyle birlikte yanında yaşadıkları dedeleri 78 yaşındaki Süleyman Şimşek'in evini çatısının çökmüş, bakımsızlıktan oturulamayacak kadar kötü durumda olduğunu öğrendi. Bunun üzerine vakıf, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan Süleyman Şimşek'e yardım elini uzatmak için harekete geçti. Önce iki, oda bir salon olan evin ihtiyaçları tespit edildi. Ardından da vakıf yöneticileri kendi aralarında para toplayıp, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç olan malzemeleri aldı, evde tadilat çalışmasına başlandı. Evin çöken çatısı onarıldı, duvarları boyanıp, tabanları laminat parke ile kaplandı, ıslak zeminlere seramik döşendi. Mutfak dolapları yenilenirken, evin elektrik ve su tesisatı da elden geçirildi. Evdeki, halı, yatak, koltuk takımı ve mutfak araç gereçleri pek çok eşyada yenileriyle değiştirildi. Evi yenilenen Süleyman Şimşek, büyük sevinç yaşarken, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Manisa Şube Başkanı Canan Balatlı, "Süleyman Şimşek ve torunlarının baındığı evin yaşanamayacak durumda olduğunu öğrenip, iceleme yatık. Odaların hepsinde rutubet vardı. Çatı akıyordu. Kullanacak doğru düzgün ev eşyası yoktu. Tüm odaları, mutfağı ve banyoyu yaptırarak yaşanabilecek bir hale getirdik. Elimizden geldiği kadar ailemize yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

Ellerinden geldiğince il genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için her türlü çalışmanın içerisinde olduklarını belirten Balatlı, şöyle konuştu:

"Görevimiz; ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak. Önümüzdeki hafta içerisinde yine Ahmetli İlçesi Kargın Mahallesi'nde bulunan ilkokul bünyesindeki 5 engelli öğrencimize kırtasiye, giysi ve ayakkabı yardımında bulunacağız. Hayırseverlerimizin katkılarıyla il genelinde daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacağımıza inanıyoruz. Şube olarak ihtiyaç sahibi ile hayırseverlerimiz arasında bir köprü görevi görüyoruz."

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