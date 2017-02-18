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3 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği AKUT ekibi 1 saatte kurtardı

ESKİŞEHİR'de 3 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi yaklaşık bir saatlik çalışma ile kurtardı. Anne köpek de AKUT görevlilerinin çalışması sırasında kuyunun yanından ayrılmadı. Eski...

3 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği AKUT ekibi 1 saatte kurtardı
ESKİŞEHİR'de 3 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi yaklaşık bir saatlik çalışma ile kurtardı. Anne köpek de AKUT görevlilerinin çalışması sırasında kuyunun yanından ayrılmadı.
Eski atık su deposu yanında bir köpeğin sürekli havladığını görenler nedenini merak edince kuyu içerisinde yavru köpek olduğunu gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen AKUT Eskişehir ekibi, dar olan kuyunun girişini bir insan girebilecek hale getirdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ardından AKUT gönüllülerinden biri iple kuyuya indi. 7 kişilik AKUT ekibinin çalışması sırasında anne köpek de kuyunun yanından ayrılmadı. Yavru köpek plastik bir kedi taşıma kafesi içerisine konularak AKUT gönüllüleri tarafından yukarıya çıkarıldı. Kontrolleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan yavru köpek annesinin yanına bırakıldı.

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