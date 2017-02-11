3 kulaklı kuzu şaşırttı

Oktay ENSARİ/ YAHYALI (Kayseri), ()-KAYSERİ'NİN Yahyalı ilçesinde besicisi Ali Yüksel'in koyunlarından biri iki gün önce 3 kulaklı bir erkek kuzu dünyaya getirdi.

Yahyalı ilçesine bağlı Yerköy'de damızlık koyun üreten 50 yaşındaki Ali Yüksel, yıllardan beri besicilik yaptığını ve ilk kez böyle 3 kulaklı kuzu ile karşılaştığını söyledi. Yüksel, '' İki gün önce koyunlarımdan biri kuzuladı. İlk anda erkek kuzunun tam başının ortasındaki kulağı fark etmemiştim. Bugün sevmek için elime aldığımda, üç kulağının olduğunu görünce hayrete kapıldım''dedi. Ali Yüksel, Yerköy sakinleri ve çevre köylerden 'Üçkulak' adını verdiği kuzuyu duyanların gelip gördüğünü, bu sevimli yavruyu satmayı düşünmediğini söyledi.



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