3 kız öğrenciye istismar sanığı öğretmene 54 yıl hapis

ÜMRANİYE'de, engelli eğitim merkezinde, zihinsel engelli 3 kız öğrenciye 'cinsel saldırı' suçundan tutuklu yargılanan müzik öğretmeni Ramis E.(53), 54 yıl hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesine göre, 2018 yılı Mayıs ayında, engelli eğitim merkezinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Ramis E.’nin, bazı kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Güvenlik kameralarına da yansıyan istismar olayının ardından öğretmenin görev yeri değiştirildi. Yapılan müfettiş incelemesi sonunda da öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ramis E., aynı yılın kasım ayında tutuklandı.Yapılan yargılama sırasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen öğretmen, “Ben 11,5 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Birçok ilçede çalıştım. Hakkımda hiçbir şikayet yok. Hakkımdaki iddialar tamamen asılsız. Mağdurlara yönelik herhangi bir taciz veya istismarda bulunmadım. E. H., 9 yıldır öğrencim. Ben bu çocuklarla İstanbul’da çok sayıda yere gittim. Çocukları sabah aldım gece geç saatlerde getirdim. Şimdiye kadar hakkımda böyle bir suçlama olmadı” dedi.KIZIMA OLAN İLGİSİNİ KAMERA KAYITLARINDA GÖRDÜMMağdur öğrencilerden E.H. (38) ifadesinde, “Sanık bana dokunmaya çalıştı. ‘Hanımı boşayacağım seni alacağım’ dedi. Göğüslerime dokunmaya başladı. Bunlar olurken sınıfta yalnızdık. Sanık pantolonumu çıkardı cinsel ilişkiye girdi. Bunları yaparken sınıfın kapısını kilitliyordu” diye ifade verdi. Anne E.H. de “Sanığın, kızıma olan ilgisi kamera kayıtlarında gördüm. Olayı öğrendikten sonra kızımla görüşerek, bunu neden bana anlatmadığını sordum. Kızım da ‘karısını sevmiyormuş, beni alacakmış’ dedi. Sanık ayrıca kızıma, ‘senin annen çok sinirli bunu söylersen seni evden atar’ diye sözler de söylemiş” diye konuştu.O TARİHLERDE SERVİSE BİNMEK İSTEMİYORDUMağdurlardan 23 yaşındaki M.B. ise “Sanık bana, ablan gibi sen de tatlısın, ablanın güzel vücudu var’ dedi. Darbuka çalarken elimi tuttu” diye konuştu. M.B.'nin annesi L.B. de ifadesinde, “Olayın olduğu iddia edilen tarihlere yakın tarihlerde kızımın okula gitmek istemediğini hatırlıyorum. Kendisini servise dahi bindiremiyordum. Nedenini sorduğumda, burayı sevmediğini gitmek istemediğini korktuğunu söylüyordu. Bir keresinde okula, ablasıyla göndermiştim” dedi.23 yaşındaki mağdur G. Y. de şunları anlattı:“Sanık benim öğretmenim olurdu. Ben yalnızken bana dokunmaya çalışıyordu. Göğsüme dokunmaya beni öpmeye çalışıyordu. Bunlar sınıfın içinde, teneffüs saatlerinde oluyordu. Ben istemediğimi söylüyordum. Bunları yaparken sınıfın kapısını kilitliyordu. Bu olayı her gün yapıyordu. 'Karımı boşayacağım, sizi alacağım’ diyordu. Bize, 'Anne babanıza söylemeyin, eğer söylerseniz beni tutuklar hapse atarlar. Bir daha yüzümü göremezsiniz’ diyordu.”54 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİSMahkemece 3 kız öğrenci için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan raporda “Olayın anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip değil. Ruh ve bedensel olarak kendisini savunamaz” denildi.Mahkeme, yargılama sonucunda Ramis E.’yi 3 öğrenciye yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından toplam 54 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. E.’nin avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı.UMARIM CEZA CAYDIRICI OLURMağdur çocukların avukatlarından Sibel Tepret Ekşi, “Zihinsel ve bedensel ayrımı yapmadan tüm engelli bireylerin toplumdaki diğer bireylere göre korunmaya ve topluma kazandırılmaya daha çok ihtiyaçları var. Engelli bireylerin maruz kaldığı cinsel şiddet ve istismar eylemleri, yaşadıkları bu haksız ve kötü muamelelerin en zoru. Cinsel şiddetin ve cinsel istismarın kendini savunamayacak durumda olan engelli bireylerimize yapılması ise toplumun en karanlık yüzü. Mahkemenin verdiği cezanın toplum açısından caydırıcı olmasını, hem bir avukat hem engelli bir bireyin ablası olarak temenni ediyorum. Toplumda adeta büyük bir kara leke oluşturan bu tür vahim olayların bir daha yaşanmaması temel beklentim” dedi.