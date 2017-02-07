3 kişi öldüresiye dövüp sokağa bıraktı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından dövülen 52 yaşındaki Hasan Adıbelli, bir akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Adıbelli, tedaviye alındı.

Barlar Sokağı yakınında bulunan bir akaryakıt istasyonu çalışanları, Hasan Adıbelli'yi bugün saat 03.00'te yaralı ve baygın halde buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralı Hasan Adıbelli'yi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavisi süren Adıbelli, ilk ifadesinde tanımadığı 3 kişi tarafından darp edildiğini söylediği belirtildi. Polis, soruşturma başlattı.



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