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3 kadın, 3 portre

Murat KİBRİTOĞLU / ADANA, () - ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili farkındalık yaratmak isteyen 3 sanatçı kadın, erkeklerin kas gücü ile yaptığı zor işleri yaparken fotoğraf ve görüntü çektirip; '3 Kadın 3 Portre - Ben...

3 kadın, 3 portre

Murat KİBRİTOĞLU / ADANA, () - ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili farkındalık yaratmak isteyen 3 sanatçı kadın, erkeklerin kas gücü ile yaptığı zor işleri yaparken fotoğraf ve görüntü çektirip; '3 Kadın 3 Portre - Ben Seni Anlıyorum, Sen de Beni Anla' adlı proje hazırladı.
Herhangi bir dernek veya kuruluştan bağımsız hareket eden 6 kişilik ekibin hazırladığı projede oyuncu ve sunucu Yeliz Doğramacılar Arman, ses sanatçısı Betül Haydın ile balerin Didem Bekiroğlu yer aldı. Demiryolu işçisi, marangoz ve oto tamircisi olarak poz veren 3 kadın, proje kapsamında 8 Mart'ta yapacakları etkinliğin gelirini ihtiyaç sahibi bir kadına bağışlayacak.
3 Kadın 3 Portre projesini hazırlayan Gamze Bağırsakçı, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Bağırsakçı, "Son zamanlarda kadına şiddet artmaya başladı. Bu canımızı sıkıyor. Biz de yaptığımız projeyle bir farkındalık yaratmak istedik. Çok iyi bir ekiple çalıştığımız için, ortaya da iyi bir iş çıktı" dedi.
ERKEKLERDEN İLGİ, ANLAYIŞ VE SEVGİ BEKLİYORLAR
Projede rol alan Yeliz Doğramacılar Arman ise kadınların erkeklerden ilgi, anlayış ve sevgi beklediğini söyledi. Arman şöyle konuştu:
"Her 8 Mart ve kadınlar söz konusu olduğu zaman, olumsuz haberler yayınlanıyor. Haberlerde, 'kadına şiddete hayır, kadına tecavüze hayır' deniliyor. Tabii ki bunları istemiyoruz ama, bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir farkındalık yaratmak istedik. Aslında erkekleri anlıyoruz, çok zor şartlarda çalışıyorlar, çok yoruluyorlar. Ama aslında şartlarımız eşit. Kadın olarak beklediğimiz sadece ilgi anlayış ve sevgi. Bunu anlamalarını ve fark etmelerini istiyoruz."

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