Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu

3 ilde terör operasyonu:7 gözaltı

  Çağatay KENARLI-İSTANBUL,() İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin örgütün merkez komitesiyle şifreli...

3 ilde terör operasyonu:7 gözaltı

 
Çağatay KENARLI-İSTANBUL,()
İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin örgütün merkez komitesiyle şifreli yazışmaları yapan ve örgüte yeni katılan kişilere eğitim verdiği ileri sürüldü. 
İstanbul TEM ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli İzmir ve Balıkesir illerinde gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM Özel Tim ve Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda G.D., M.Ö., T.G., G.A., A.H.G.,E.İ.K. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün merkez komitesiyle şifreli yazışmaları yapan ve örgüte yeni katılan kişilere eğitim verdiği ileri sürüldü. 
 
 
 

 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314