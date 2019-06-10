Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

3 gündür aranan zihinsel engelli çocuğun cesedi bulundu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 gündür kayıp olan zihinsel engelli çocuğun cesedi  park halindeki bir minibüs ve duvar arasında bulundu. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü.  Halkalı Merkez...

3 gündür aranan zihinsel engelli çocuğun cesedi bulundu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 gündür kayıp olan zihinsel engelli çocuğun cesedi  park halindeki bir minibüs ve duvar arasında bulundu. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
 Halkalı Merkez Mahallesi Özden sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesi çalışanları iş yerine geldiklerinde park halindeki minibüs ile duvar arasında bir çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

CESET 11 YAŞINDAKİ KAYIP ÇOCUĞA AİT ÇIKTI
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri cesedin 7 Haziran'dan beri kayıp olan   11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey'e ait olduğunu belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları da cesedi teşhis etti. Acılı ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.  

"ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR "
Olayı anlatan acılı dede İsmail Atabey , "Cuma günü akşam saat 4'ten beri kayıptı. O saatten beri arıyoruz. Telefonlar geldi baktık ama bulamadık. en son bugün ablamın kızı beni aradı.  Cenazeyi görmüş ve teşhis etmiş burada. Burada ölmesini,  buradan kapının oradan araya düşmesini ben mantıklı bulmuyorum. Bize söylenen arkadan girmiş bu pencereden çıkmış ama o çocuk buradan sığamaz. Kapıdan duvar arasına düşmüş. Orada kan izleri de var. Öldürülüp oraya bırakılmış olabilir. Her ihtimal var" diye konuştu.
Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328